 Wolfsburg Amburgo: rissa nel finale dello scontro salvezza.
Wolfsburg-Amburgo: rissa nel finale dello scontro salvezza.

In Bundesliga lo scontro salvezza tra Wolfsburg e Amburgo si chiude con una maxi rissa che vede coinvolti giocatori e componenti delle panchine. Nel frattempo, sugli spalti, i tifosi del Wolfsburg fanno esplodere tutta la loro rabbia con fumogeni e sciarpe incendiate. Sul campo ai “Lupi” non è bastato il rigore trasformato dall’ex-Inter Eriksen: il Wolfsburg è penultimo e rischia seriamente la retrocessione

