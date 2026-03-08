In Bundesliga lo scontro salvezza tra Wolfsburg e Amburgo si chiude con una maxi rissa che vede coinvolti giocatori e componenti delle panchine. Nel frattempo, sugli spalti, i tifosi del Wolfsburg fanno esplodere tutta la loro rabbia con fumogeni e sciarpe incendiate. Sul campo ai “Lupi” non è bastato il rigore trasformato dall’ex-Inter Eriksen: il Wolfsburg è penultimo e rischia seriamente la retrocessione