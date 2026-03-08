Wolfsburg-Amburgo: rissa nel finale dello scontro salvezza. Foto e ricostruzione
In Bundesliga lo scontro salvezza tra Wolfsburg e Amburgo si chiude con una maxi rissa che vede coinvolti giocatori e componenti delle panchine. Nel frattempo, sugli spalti, i tifosi del Wolfsburg fanno esplodere tutta la loro rabbia con fumogeni e sciarpe incendiate. Sul campo ai “Lupi” non è bastato il rigore trasformato dall’ex-Inter Eriksen: il Wolfsburg è penultimo e rischia seriamente la retrocessione
- Un tutti contro tutti esagerato. Così si è chiusa la sfida di Bundesliga tra Wolfsburg e Amburgo, partita che metteva in palio importanti punti salvezza. Alla fine ha vinto l’Amburgo (1-2), inguaiando i padroni di casa e allontanandosi dalla zona pericolosa della classifica. Ma i fatti di campo sono passati in secondo piano dopo quello che è successo dopo il fischio finale
- Nella maxi-rissa - una "rarità" in un campionato come quello tedesco - scoppiata al termine della partita sono stati coinvolti praticamente tutti: giocatori, componenti delle panchine, staff tecnici. Il più scatenato è Marius Muller, secondo portiere del Wolfsburg, che alla fine viene espulso per comportamento violento
- Nel “pacchetto di mischia” compare anche Christian Eriksen: il danese ex Inter si inserisce e sembra voler provare a far ragionare i “contendenti”, ma poi si allontana quasi sconsolato
- Sconsolati e rabbiosi sono anche i tifosi del Wolfsburg, che mentre in campo scoppia la rissa decidono di “partecipare” a modo loro: razzi, fumogeni, sciarpe incendiate
- Ma partiamo dall’inizio: “Ultima occasione: il nostro sostegno per la vostra vittoria” era stato il messaggio con cui i tifosi del Wolfsburg avevano accolto la squadra, a un passo dalla retrocessione e che veniva da un punto nelle ultime 6 gare
- Per il Wolfsburg si era anche messa bene: un rigore trasformato da Eriksen porta in vantaggio i padroni di casa al 22’. La rimonta dell’Amburgo arriva con altre due reti su rigore, con Vuskovic (33’) e Dompé (58’). E la classifica dice Wolfsburg penultimo a -2 dal Werder Brema che ha una partita in meno