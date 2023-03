Sconfitta in rimonta per gli uomini di Nagelsmann (decisiva la doppietta di Palacios su rigore), scavalcati al primo posto dal Borussia Dortmund, avversario dei bavaresi dopo la sosta per le nazionali

Il Bayern Monaco cede la testa della classifica in Bundesliga. A 9 giornate dalla fine del campionato, i bavaresi hanno ceduto il primato al Borussia Dortmund a causa della sconfitta per 2-1 contro il Bayer Leverkusen. Un successo in rimonta e meritato per gli uomini di Xabi Alonso (al settimo risultato utile consecutivo tra Bundesliga ed Europa League) che hanno ribaltato il momentaneo vantaggio di Kimmich con la doppietta, nel secondo tempo, di Palacios su calcio di rigore. Due penalty nati da revisioni al VAR: in entrambi i casi l'arbitro aveva ammonito Adli per simulazione, prima di cambiare la decisione dopo le review.