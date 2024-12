Primo ko in Bundesliga per il Bayern Monaco. Non basta alla squadra di Kompany il gol all'87' di Sané. La capolista si arrende alla doppietta del nazionale sudcoreano Lee (un gol per tempo). Con la concomitante vittoria del Leverkusen contro l'Augsburg, i campioni di Germania in carica del Bayer si portano ora a -4

