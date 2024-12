Torna a vincere il Bayern Monaco di Vincent Company, che batte il Lipsia per 5-1 e allunga momentaneamente a +7 sul Leverkusen secondo, domani in campo contro il Friburgo. Inizio di partita spettacolare con Musiala in gol al 1’ minuto e Sesko che risponde per il Lipsia al 2’. Poi però c’è solo il Bayern in campo: prima Leimer al 25’, poi Kimmich al 36’. Nel secondo tempo invece, a chiudere definitivamente il match ci pensano Sanè al 75' e Davies al 78' minuto

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT