Tatticamente: così in campo

Sarri lancia Zielinski nel tridente (4-3-3), Diawara a centrocampo con Allan e Hamsik; in difesa confermato Albiol con Koulibaly e spazio Maggio a destra con Hysaj a sinistra. Nel Feyenoord un infortunio dell'ultima ora a Nelom costringe Van Bronckhorst a schierare il '99 Malacia a sinistra. Nel Feyenoord (4-3-3), van Bronckhorst, a causa di un infortunio alla gamba subito da Nelom, schiera come terzino sinistro il classe '99 Tyrell Malacia. Il giovane terzino arriva dall’ Under 19 che ha battuto gli azzurri in Youth League.

Subito Napoli, sblocca Zielinski

Il Napoli spinge subito sull’acceleratore, pressa alto sulla trequarti olandese e soprattutto non cambia filosofia: attacca sempre da sinistra nonostante l’assenza di Ghoulam. Il Feyenoord invece aspetta, troppo, e al 2’ va già sotto: dopo un piazzato di Diawara, arriva la sponda di Albiol per Mertens che manca il pallone. Dietro di lui, però, c'è Zielinski che spedisce il pallone sotto la traversa.

La scelta azzeccata

Senza Insigne, non sceso in campo dopo una serie di 60 partite giocate dal primo minuto (in tutte le competizioni), Sarri ha dato spazio tra i titolari al 23enne polacco che non ha deluso le aspettative con il suo 2° gol consecutivo in Champions. Il Napoli, tra l’altro, è così andato a segno in tutte le ultime 11 partite giocate in competizioni europee. E’ la striscia più lunga di sempre per gli azzurri.

Pari Feyenoord e lo Shakhtar…

Non si arrendono i 50mila dello stadio de Kuip, che nonostante l’ultimo posto in classifica spingono i giocatori del Feyenoord per un risultato di prestigio in questa coda, per loro, di Champions. Difende a uomo la squadra olandese e col passare dei minuti aumenta la pressione. Il Napoli tiene bene il campo e sfiora il raddoppio al 21’, quando Mertens mette dentro un palla fantastica per Callejon che non riesce a colpire. La palla vaga in area, Hamsik prova ad intervenire ma viene chiuso a due metri dalla porta. E’ l’ultimo acuto di un Napoli che poi si spegne, subisce il pari di Jorgensen e forse si arrende dopo aver “captato” il doppio (e decisivo) vantaggio dello Shakhtar contro il City.