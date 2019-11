Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi

Il quinto turno della fase a gironi di Champions League si è aperto con le otto partite del martedì, tra le quali quelle dell'Atalanta e della Juventus. Il programma si chiude con le otto gare in programma nella serata di mercoledì 27 novembre. In campo le altre due italiane alle ore 21: l'Inter fa visita allo Slavia Praga mentre il Napoli andrà a Liverpool. Alle ore 18.55 ci saranno due partite: Valencia-Chelsea e Zenit-Lione. Chiudono il programma le altre quattro gare delle 21: Barcellona-Borussia Dortmund per il girone dell'Inter, Genk-Salisburgo per il girone del Napoli, Lipsia-Benfica e Lille-Ajax.

Le partite di mercoledì 27 novembre