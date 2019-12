Conclusa la fase a gironi, non mancano curiosità sul primo assaggio di Champions League: alla voce "dribbling completati" trovano spazio big e talenti, ma a sorprendere è la distanza tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Due i protagonisti dell'Atalanta in classifica. Lunedì i sorteggi di Champions (ore 12) ed Europa League (alle 13) saranno visibili in diretta su Sky Sport 24 e in live streaming su skysport.it