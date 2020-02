"Affrontarla nuovamente, magari in finale? No, preferisco non incrociarla più almeno in Champions. Penso che siano i più forti". Alvaro Morata ha le idee chiare sulla Juventus, sua ex squadra dal 2014 al 2016 con 27 gol segnati in 93 gare ufficiali e cinque trofei vinti tra Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Dopo la vittoria per 1-0 del suo Atletico Madrid sul Liverpool nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, l'attaccante spagnolo ha parlato del gruppo bianconero, individuandolo nell'elenco delle squadre maggiormente acceditate per la vittoria della competizione: "Le mie favorite sono Juve, Liverpool e Psg - racconta a Sky Sport - però in Champions League non si sa mai e ogni partita può regalare una sorpresa". Parola di chi ha già sfidato la Juventus nella Champions in corso nella fase a gironi, con pareggio per 2-2 in Spagna e 1-0 firmato da Dybala nel ritorno giocato a Torino.

"Passaggio del turno? Contro il Liverpool gruppo forte e unito"

Morata come Klopp, l'allenatore del Liverpool che aveva indicato nella squadra di Maurizio Sarri la candidata numero uno alla conquista della Champions League 2019/2020. Proprio i Reds sono stati sconfitti da Morata e compagni nella gara del Wanda Metropolitano, con sfida di di ritorno ora in calendario l'11 marzo ad Anfield Road. "Se giochiamo come sappiamo e con il nostro Dna fatto di corsa e lotta siamo molto competitivi - assicura Morata - non dobbiamo mai smettere di correre e di crederci. Contro il Liverpool abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte e unito. Abbiamo dato questa sensazione e quando è così prima o poi le soddisfazioni arrivano".