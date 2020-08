1/20

Nato il 23 luglio 1987, l’allenatore rivelazione del Lipsia, Julian Nagelsmann, ha da poco compiuto 33 anni. Età alla quale molti giocatori sono ancora in campo… e anche in Champions. Il tecnico tedesco si ritrova infatti nelle semifinali di una competizione in cui è più giovane di molti che ancora la giocano. Ben 70, tra cui diversi campioni

