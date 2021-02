Notte complicata per calciatori e staff tecnico del Psg a Barcellona. La vigilia della partita del Camp Nou, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, è stata disturbata da una batteria di fuochi pirotecnici fatta esplodere a poche decine di metri dall'hotel che li ospitava. Al loro arrivo in città Mbappé e compagni erano stati accolti dai fischi dei tifosi avversari

Fuochi d'artificio fatti esplodere a pochi passi dall'hotel che ospita il Psg in città, per disturbare gli avversari alla vigilia di una partita fondamentale come l'andata degli ottavi di finale di Champions League. È l'accoglienza riservata dai tifosi del Barcellona a calciatori e staff tecnico francesi alla vigilia della partita del Camp Nou. Un'azione di disturbo tra le più comuni nel mondo del calcio, unita ai fischi rivolti da alcuni tifosi blaugrana presenti all'ingresso della struttura al momento dell'arrivo di calciatori e staff tecnico del Psg a Barcellona nella serata di lunedì . Un prepartita movimentato in vista del fischio d'inizio in programma alle 21 di martedì 16 febbraio, con diretta su Sky Sport Uno .

L'esplosione di fuochi pirotecnici a poche decine di metri dalle stanze che ospitano Mbappé e compagni in hotel si somma all'accoglienza riservata da alcuni tifosi del Barcellona nella mattinata di lunedì al presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi, "reo" di voler portare Leo Messi nel suo club a fine stagione. Alcuni sostenitori blaugrana hanno apostrofato l’imprenditore qatariota con pesanti epiteti al suo arrivo in città. "Lascia stare Messi, ladro" è stata una delle frasi meno pesanti indirizzate al numero uno del Psg, che sta facendo di tutto per cercare di convincere Messi, in scadenza di contratto a giugno con il Barcellona, ad accettare il trasferimento in Francia. Una trattativa studiata da diverse settimane, tanto che diversi quotidiani francesi hanno cominciato a delinearne i contorni. Elementi di cui tener conto per il Psg, accompagnati da una tradizione sfavorevole in Catalogna. Il Barcellona ha infatti eliminato in tutte le ultime tre sfide a eliminazione diretta di Champions League: è successo nei quarti di finale nelle stagioni 2012/13 e 2014/15 e negli ottavi di finale dell'edizione 2016/17.