Le parole dell'allenatore bianconero alla vigilia della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League: "Il Porto si difende bene e sembra l'Atletico di Simeone, dovremo stare attenti a non farli ripartire. La Champions è un sogno e noi siamo al livello delle altre: possiamo arrivare fino in fondo" IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS

Ripartire immediatamente dopo la sconfitta nell'ultimo turno di campionato contro il Napoli e ottenere un risultato positivo in trasferta per indirizzare il discorso qualificazione in vista del match di ritorno a Torino: è questo l'obiettivo della Juventus, che è pronta ad affrontare il Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Una gara da affrontare con la giusta mentalità dai bianconeri, come sottolineato da Andrea Pirlo in conferenza stampa: "Sarà una partita complicata - ha esordito l'allenatore -, il Porto è una squadra che difende bene e nelle ultime partite di Champions ha sempre mantenuto la porta inviolata. Sono compatti e molto bravi a chiudersi, un po' in stile Atletico Madrid. Dovremo fare attenzione a non prendere ripartenze, in quello sono molto bravi. Il Porto è diverso rispetto a noi, cambia tra campionato e Champions. In campionato è molto più offensivo mentre in Europa, come ho già detto, somiglia molto all'Atletico di Simeone. Noi cerchiamo di giocare in un altro modo, ma anche agli altri piace avere il possesso della palla quindi bisogna anche difendersi a volte".

"Ramsey recupera. Ci mancano i gol di Dybala" JUVENTUS Lesione per Cuadrado: salta almeno Porto e Crotone Pirlo ha poi annunciato alcune defezioni: "I giocatori sono tutti convocati e partiranno con noi. Ramsey è a disposizione, Bonucci invece non è disponibile e nemmeno Dybala. Ma tutti verranno ugualmente perché tutti hanno voglia di stare con la squadra. Paulo ci manca: ci deve dare un po' di gol perché non lo abbiamo mai avuto da inizio stagione, i suoi gol pesano. Possiamo creare di più, ma alla fine mancano i gol di Dybala che è mancato spesso. Speriamo che possa essere il nuovo acquisto di gennaio e che ci possa far fare il salto di qualità"

"Noi al livello delle altre, possiamo arrivare in fondo" GLI EX Alex Sandro & Danilo: "Attenti al Porto" Infine Pirlo ha parlato delle favorite per la vittoria finale: "La Champions è una competizione particolare - ha precisato l'allenatore della Juve -, quando la giochi te ne accorgi. La differenza con il campionato è evidente. Tanti club lottano per vincere, ma dipende anche dal momento in cui affronti le squadre, soprattutto in questo momento in cui si giocano tante partite. Bisogna arrivare con la testa libera. Noi siamo al livello delle altre, magari qualcuna è avvantaggiata ma quando arrivi agli ottavi tutti hanno il sogno di arrivare fino in fondo. Noi giochiamo per centrare tutti gli obiettivi, siamo ancora in corsa per tutto e questa è la cosa più importante. Mi sembra che sabato col Napoli sia stata una buona partita ed è mancato solo il risultato, quindi non siamo preoccupati per il futuro. La Champions è un obiettivo, un sogno perché è una competizione importante. Non tutti i sogni si avverano, ma l'importante è crederci e sapere di essere una squadra che può arrivare fino in fondo".