Il Porto vuole continuare a stupire e, dopo aver eliminato la Juventus, punta a superare anche i Blues: problemi in avanti per Conceiçao, che non avrà Taremi e Sergio Oliveira, out per squalifica. Nel Chelsea rientrato il caso Rudiger-Kepa: convocati dopo la lite che li ha visti protagonisti. Tuchel recupera Kanté ma non dovrebbe rischiarlo, in attacco chance per Giroud. Fischio d'inizio alle 21, diretta su Sky Sport 253

Porto e Chelsea vogliono continuare a sognare. Tutto pronto per l'andata dei quarti di finale di Champions League, che si giocherà (così come il match di ritorno) allo stadio Sanchez-Pizjuan di Siviglia per le restrizioni sui viaggi a causa della pandemia da Covid-19 in vigore in Portogallo e in Inghilterra. Fischio d'inizio alle 21, diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet).

La probabile formazione del Porto LA PARTITA Champions, Porto-Chelsea a Siviglia Dopo aver eliminato la Juventus, la squadra di Sergio Conceiçao punta a stupire ancora. Nessun dubbio sul modulo per l'allenatore portoghese, che come di consueto si affiderà al "suo" 4-4-2. Qualcuno in più sugli interpreti, visto che, soprattutto in attacco, la situazione è di vera e propria emergenza. Mancheranno infatti per squalifica i due mattatori della sfida con la Juve, Taremi e Sergio Oliveira. Per questo, in avanti, accanto a Marega è possibile l'avanzamento di Luis Diaz o, in alternativa, l'inserimento di uno tra Evanilson o Toni Martinez. A centrocampo Uribe e Grujic interni, con Otavio e Corona sulle fasce. In difesa, davanti a Marchesin, coppia centrale composta da Pepe e Mbemba, favorito su Diogo Leite, mentre sugli esterni sono in vantaggio per una maglia Manafà e Sanusi. PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Pepe, Mbemba, Sanusi; Corona, Uribe, Grujic, Otavio; Marega, L.Diaz. All. Conceiçao