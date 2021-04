Champions League, il calendario delle gare di oggi

Nelle rimanenti due sfide di ritorno dei quarti di finale verranno sancite le ultime semifinaliste di questa edizione della Champions League. Il Liverpool ad Anfield proverà a ribaltare il 3-1 subìto a Valdebebas con il Real Madrid (diretta su Sky Sport Uno), il Manchester City giocherà in trasferta con il Borussia Dortmund per difendere il 2-1 dell'andata (diretta su Sky Sport 253)

Sale l'attesa per conoscere quali saranno le ultime due semifinaliste di questa edizione della Champions League. Tutto pronto per le rimanenti gare di ritorno dei quarti di finale, con i riflettori puntati soprattutto su Anfield, dove andrà in scena il big match tra Liverpool e Real Madrid: i Reds di Klopp poroveranno a ribaltare il 3-1 incassato dai Blancos di Zidane nel match di andata a Valdebebas. Nell'altra sfida, il Manchester City di Guardiola volerà a Dortmund per affrontare il Borussia e difendere il 2-1 ottenuto nei minuti finali della gara di andata.