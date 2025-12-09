L'allenatore nerazzurro torna sul rigore che ha deciso la partita: "L'arbitro l'aveva interpretata bene, infatti non aveva dato rigore. Poi però se interviene il Var… Accettiamo le decisioni e impariamo a combattere anche contro certi episodi". Sulla partita: "Pari sarebbe stato giusto, le due sostituzioni obbligate ci hanno condizionato"

"Secondo me l'arbitro ha interpretato bene la dinamica in campo, infatti non ha dato rigore, poi però se interviene il Var…". È un Chivu amareggiato quello che si presenta nel post gara a Sky dopo il ko contro il Liverpool, per la sua Inter è la seconda sconfitta di fila in Champions, anche questa (come contro l'Atletico) nei minuti finali di partita. Decisivo, e non poteva essere altrimenti visto il momento e l'esito della gara, il rigore di Szoboszlai a due dal termine, assegnato al Var dopo una trattenuta di Bastoni su Wirtz: "Bisogna capire le dinamiche che si creano - ha proseguito Chivu -, ma accettiamo le decisioni e impariamo a combattere anche contro le ingiustizie e gli episodi. Facciamo più attenzione e pensiamo a noi stessi".

"I due cambi forzati ci hanno condizionato nel momento clou del secondo tempo"

Quindi l'analisi della partita, fortemente condizionata dai forfait in sequenza di Calhanoglu (11') e Acerbi (31'): "Per come si era messa era giusto un pareggio, all'inizio abbiamo subito la loro pressione, forse abbiamo iniziato un po' intimoriti, poi abbiamo trovato la chiave. Certo, le due sostituzioni obbligate ci hanno condizionato nel momento clou del secondo tempo, dove c'era poca energia e mancava ancora tanto tempo, ma io non potevo cambiare". A fine partita, poi, l'episodio del rigore: "È il secondo nelle ultime due giornate di Champions, purtroppo così non ci portiamo a casa niente, però abbiamo combattuto, lottato, e giocato con coraggio, forse dovevamo essere più lucidi davanti". Infine, in conferenza stampa, il punto infortunti: "Dumfries? La caviglia è ancora dolorante, non so quando tornerà, sembrava una cosa non lunga, poi però ha sentito dolore mentre calciava. Spero sia di nuovo con noi il prima possibile. I due ko di oggi? Calhanoglu adduttore, Acerbi flessori, capita a tutti, non c’é riposo e bisogna sfruttare tutti i ventidue.