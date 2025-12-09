Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Inter-Liverpool, Chivu: "Dobbiamo imparare a combattere anche contro le ingiustizie"

inter

L'allenatore nerazzurro torna sul rigore che ha deciso la partita: "L'arbitro l'aveva interpretata bene, infatti non aveva dato rigore. Poi però se interviene il Var… Accettiamo le decisioni e impariamo a combattere anche contro certi episodi". Sulla partita: "Pari sarebbe stato giusto, le due sostituzioni obbligate ci hanno condizionato"

HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

"Secondo me l'arbitro ha interpretato bene la dinamica in campo, infatti non ha dato rigore, poi però se interviene il Var…". È un Chivu amareggiato quello che si presenta nel post gara a Sky dopo il ko contro il Liverpool, per la sua Inter è la seconda sconfitta di fila in Champions, anche questa (come contro l'Atletico) nei minuti finali di partita. Decisivo, e non poteva essere altrimenti visto il momento e l'esito della gara, il rigore di Szoboszlai a due dal termine, assegnato al Var dopo una trattenuta di Bastoni su Wirtz: "Bisogna capire le dinamiche che si creano - ha proseguito Chivu -, ma accettiamo le decisioni e impariamo a combattere anche contro le ingiustizie e gli episodi. Facciamo più attenzione e pensiamo a noi stessi".

video

Contatto leggero Bastoni-Wirtz: l'analisi a Sky

"I due cambi forzati ci hanno condizionato nel momento clou del secondo tempo"

Quindi l'analisi della partita, fortemente condizionata dai forfait in sequenza di Calhanoglu (11') e Acerbi (31'): "Per come si era messa era giusto un pareggio, all'inizio abbiamo subito la loro pressione, forse abbiamo iniziato un po' intimoriti, poi abbiamo trovato la chiave. Certo, le due sostituzioni obbligate ci hanno condizionato nel momento clou del secondo tempo, dove c'era poca energia e mancava ancora tanto tempo, ma io non potevo cambiare". A fine partita, poi, l'episodio del rigore: "È il secondo nelle ultime due giornate di Champions, purtroppo così non ci portiamo a casa niente, però abbiamo combattuto, lottato, e giocato con coraggio, forse dovevamo essere più lucidi davanti". Infine, in conferenza stampa, il punto infortunti: "Dumfries? La caviglia è ancora dolorante, non so quando tornerà, sembrava una cosa non lunga, poi però ha sentito dolore mentre calciava. Spero sia di nuovo con noi il prima possibile. I due ko di oggi? Calhanoglu adduttore, Acerbi flessori, capita a tutti, non c’é riposo e bisogna sfruttare tutti i ventidue.

ko anche acerbi

Calhanoglu out dopo 10': problema muscolare

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Champions League: Altre Notizie

Chivu: "Impariamo a combattere le ingiustizie"

inter

L'allenatore nerazzurro torna sul rigore che ha deciso la partita: "L'arbitro l'aveva...

Calhanoglu out dopo 10': problema muscolare

inter-liverpool

Dura solo dieci minuti la partita del centrocampista turco contro il Liverpool: contrattura...

Conte: "Servirà energia. Un piacere rivedere Mou"

napoli

Mercoledì alle 21 il Napoli sarà ospite del Benfica al Da Luz per la sesta giornata di Champions...

Inter-Liverpool 5-0: nerazzurri ai playoff

Youth League

Una grande Inter batte il Liverpool nella partita di Youth League, la Champions League delle...

Spalletti: "A Napoli errore mio. Zhegrova dal 1'"

champions

Alla vigilia di Juventus-Pafos (mercoledì alle 21 LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252,...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE