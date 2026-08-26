 Le squadre più giovani a qualificarsi in Champions: anche il PSG nella top-10 | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Le squadre più giovani a qualificarsi in Champions: anche il PSG nella top-10

Champions League fotogallery
10 foto
©Getty

Per la prima volta nella sua giovane storia il Sabah si qualifica alla League Phase della Champions League 2026-27. Gli azeri sono il terzo club più 'giovane' a disputare la fase principale del torneo a poco meno di 9 anni dalla sua fondazione. L'Astana ci riuscì dopo soli 6 anni e il Lipsia dopo 8. Ma in questa top-10 è presente anche una squadra bi-campione d'Europa, il PSG

CHAMPIONS, LE SQUADRE QUALIFICATE

ALTRE FOTOGALLERY

Playoff Champions League, le partite di oggi

Champions League

Oggi in programma le ultime quattro partite valide per il ritorno dei playoff, che completeranno...

8 foto

Mattia Perin è un nuovo giocatore del Palermo

Calciomercato

Mattia Perin è ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo. Rinforzo per il centrocampo del...

150 foto

Champions League 26/27: le squadre qualificate

Champions League

La nuova Champions League è già entrata nel vivo: Sabah Baku, Lask e Bodo Glimt si sono...

39 foto

Champions, le fasce per il sorteggio del 27 agosto

Champions League

Scopri tutte le possibili avversarie di Inter, Napoli, Roma e Como nella fase campionato della...

10 foto

Mercato, le squadre che hanno speso di più finora

la classifica

Con l'acquisto di Savinho, il Tottenham entra nella top 10 dei club che hanno speso di più in...

22 foto

Video in evidenza

    Champions League: Ultime Notizie

    Champions, oggi e domani il ritorno dei playoff

    Champions League

    Questa sera via al ritorno dei playoff di Champions, che tra oggi e domani determineranno le...

    Lo Shakhtar giocherà in casa allo Stamford Bridge

    Champions League

    Il club ucraino, che per il conflitto in Crimea non gioca alla Donbas Arena di Donetsk dal 2014 e...

    Openda si sblocca con il Lione: gol al Fenerbahce

    Champions League

    Alla terza presenza ufficiale in maglia Lione, Lois Openda trova il gol: l'ex Juve sblocca...