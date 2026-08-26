Le squadre più giovani a qualificarsi in Champions: anche il PSG nella top-10
Per la prima volta nella sua giovane storia il Sabah si qualifica alla League Phase della Champions League 2026-27. Gli azeri sono il terzo club più 'giovane' a disputare la fase principale del torneo a poco meno di 9 anni dalla sua fondazione. L'Astana ci riuscì dopo soli 6 anni e il Lipsia dopo 8. Ma in questa top-10 è presente anche una squadra bi-campione d'Europa, il PSG
- Anno di fondazione: 1970
- Prima qualificazione in Champions: stagione 1994-95
- Tempo impiegato per la prima qualificazione: 24 anni
- Anno di fondazione: 1999
- Prima qualificazione in Champions: stagione 2020-2021
- Tempo impiegato per la prima qualificazione: 21 anni
- Anno di fondazione: 1991*
- Prima qualificazione in Champions: stagione 2012-2013
- Tempo impiegato per la prima qualificazione: 21 anni
- Anno di fondazione: 1988
- Prima qualificazione in Champions: stagione 2002-2003
- Tempo impiegato per la prima qualificazione: 14 anni
- Anno di fondazione: 1992
- Prima qualificazione in Champions: stagione 2006-2007
- Tempo impiegato per la prima qualificazione: 14 anni
- Anno di fondazione: 2008
- Prima qualificazione in Champions: stagione 2020-2021
- Tempo impiegato per la prima qualificazione: 12 anni
- Anno di fondazione: 2014
- Prima qualificazione in Champions: stagione 2025-2026
- Tempo impiegato per la prima qualificazione: 11 anni
- Anno di fondazione: 2017
- Prima qualificazione in Champions: stagione 2026-27
- Tempo impiegato per la prima qualificazione: 8 anni, 11 mesi
- Anno di fondazione: 2009
- Prima qualificazione in Champions: stagione 2017-2018
- Tempo impiegato per la prima qualificazione: 8 anni
- Anno di fondazione: 2009
- Prima qualificazione in Champions: stagione 2015-2016
- Tempo impiegato per la prima qualificazione: 6 anni