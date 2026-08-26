Per la prima volta nella sua giovane storia il Sabah si qualifica alla League Phase della Champions League 2026-27. Gli azeri sono il terzo club più 'giovane' a disputare la fase principale del torneo a poco meno di 9 anni dalla sua fondazione. L'Astana ci riuscì dopo soli 6 anni e il Lipsia dopo 8. Ma in questa top-10 è presente anche una squadra bi-campione d'Europa, il PSG

CHAMPIONS, LE SQUADRE QUALIFICATE