Non c'è Federico Chiesa nella lista Champions dei reds, così come è stato tagliato il giapponese Endo. Molti sono out per infortunio, come Mendy del Real, uomo da due Champions vinte giocando le finali da titolare. Out anche due giovani dall'Aston Villa che ha semplicemente troppi giocatori in squadra. E pensare che, per lo stesso motivo, due anni fa avevano tagliato un certo Donyell Malen…

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