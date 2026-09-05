Non solo Chiesa, gli esclusi delle big dalle liste Champions, Europa e Conference League
Non c'è Federico Chiesa nella lista Champions dei reds, così come è stato tagliato il giapponese Endo. Molti sono out per infortunio, come Mendy del Real, uomo da due Champions vinte giocando le finali da titolare. Out anche due giovani dall'Aston Villa che ha semplicemente troppi giocatori in squadra. E pensare che, per lo stesso motivo, due anni fa avevano tagliato un certo Donyell Malen…
- Forse il nome "più big" tra gli esclusi dal nuovo allenatore Iraola (ahinoi). Tanti giocatori e soprattutto tante ali in squadra a far concorrenza all'azzurro, tra cui i nuovi colpi estivi Muñoz e Barcola. Anche nella scorsa stagione Chiesa non fu inserito da Slot, per poi rientrare nella lista dopo il grave infortunio del connazionale Giovanni Leoni.
- Tagliato anche il centrocampista giapponese 33enne, rimasto in panchina per tutta la partita nelle prime due gare di campionato dei reds. Al suo posto si è guadagnato la lista il 21enne James McConnell. Ah, Giovanni Leoni (che è ancora nelle ultime fasi di recupero dall'infortunio al crociato) c'è.
- Due Champions League vinte giocando, peraltro, titolare in entrambe le finali. Taglio eccellente dettato non tanto dal mercato (anche se a sinistra giocherà Cucurella), ma soprattutto da un infortunio che dovrebbe tenerlo fuori ancora a lungo.
- In Champions non vedremo neanche lui, ala e talentino classe 2005 svedese. Anche nel suo caso la colpa è di un infortunio al crociato patito ad agosto.
- Il nome non vi dirà molto, vero, ma vi basti sapere che il club ha tagliato un fresco acquisto estivo (sul gong, il primo settembre) costato la bellezza di 30 milioni di euro. Difensore centrale inglese classe 2002. Interrogato sulla scelta, Emery l'ha definita "una decisione durissima da prendere".
- Sì, lui, il "Lukaku junior" che abbiamo ammirato nella Supercoppa europea. Infortunato (ma si tratta di un piccolo problema che non dovrebbe andare oltre le due settimane) e tagliato. Giovanissimo, anni 17, essendo appena arrivato da un club francese (il Metz) non rispetta i requisiti per la lista B. Da quelle parti hanno semplicemente troppi giocatori; la stessa motivazione che — nel gennaio 2025 — portò il club ad escludere dalla lista un certo Donyell Malen.
- Veterano del calcio europeo, ex Juve e pure capitano del Dortmund, ma anche lui alle prese con il recupero dal crociato dello scorso marzo. Per il momento è fuori.
- Avete per caso detto crociato? Sì, pure lui si è infortunato, alla prima giornata della nuova Bundes nonché sua seconda presenza assoluta nel club (con tanto di gol prima del ko). Uno dei greci che hanno acceso il mercato, insieme a Tzolis preso dell'Arsenal e a Karetsas preso sempre dal Dortmund. Konstantelias è un interessantissimo trequartista, pagato 26 milioni al Paok.
- Anche il centrale azzurro è alle prese col recupero dall'infortunio (con annessa operazione al ginocchio) patito in estate. In casa Napoli, in questo senso, i tagli veri e propri sono stati quelli di Luca Marianucci e Giovane.
- Si sapeva, il Como aveva una serie di paletti da dover rispettare e Fabregas ha dovuto fare delle scelte. Forse tra tutti è proprio Caqueret il "big" escluso, poi sono stati tagliati anche Mauro Vigorito, Edoardo Goldaniga, Willy Kambwala, Adrian Lahdo e Jayden Addai.
- Spalletti ha dovuto fare alcune scelte per rispettare i vincoli imposti da Nyon e il settlement agreement: resta fuori Thuram (alle prese con una sindrome femoro-rotulea al ginocchio destro), poi anche Rugani, Zhegrova, Milik e Ekhator.
- Ex e lunghissima telenovela di mercato col Milan: affare fatto, anzi no. Estate 2025: l'accordo c'è ma le visite mediche (e un vecchio problema al ginocchio) stoppano tutto. Alla fine Boniface parte davvero, in prestito al Werder (dove gioca pochissimo). Oggi è rientrato alla base Bayer ed è stato tagliato dalla liste, proprio perché non è in condizione di giocare.
- Proprio lui, quello del "caso Balogun" del Mondiale (la squalifica ritirata con annesse polemiche dell'ingerenza Trump-Infantino). Qui non c'entrano gli infortuni ma un altro "caso", questa volta di mercato. Balogun sembrava promesso sposo dell'Everton, ma l'affare è saltato all'ultimo. Resta aperta una sua cessione dove il mercato non è chiuso, ecco perché non è stato incluso nella lista europea.