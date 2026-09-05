 Non solo Chiesa, gli esclusi eccellenti dalle liste di Champions, Europa e Conference League | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Non solo Chiesa, gli esclusi delle big dalle liste Champions, Europa e Conference League

Champions League fotogallery
13 foto

Non c'è Federico Chiesa nella lista Champions dei reds, così come è stato tagliato il giapponese Endo. Molti sono out per infortunio, come Mendy del Real, uomo da due Champions vinte giocando le finali da titolare. Out anche due giovani dall'Aston Villa che ha semplicemente troppi giocatori in squadra. E pensare che, per lo stesso motivo, due anni fa avevano tagliato un certo Donyell Malen…

RIPARTE LA STAGIONE DELLE COPPE SU SKY: LA GUIDA

ALTRE FOTOGALLERY

Liverpool, a Ipswich la 1^ vittoria: doppio Isak

PREMIER LEAGUE

Dopo due pareggi nelle prime due giornate il Liverpool centra la prima vittoria del suo...

20 foto

La classifica della Serie A 2026-2027

Serie A

La 3^ giornata di Serie A si apre con il poker del Como, sul campo del Genoa, che vale il primo...

20 foto

Borrelli saluta Cagliari, è ufficiale al Rizespor

Calciomercato

Se il calciomercato è chiuso nei principali campionati europei, altri Paesi permettono ancora...

176 foto

Psg, rinnovano Luis Enrique e 5 giocatori

Calciomercato

Il Psg campione d'Europa in carica ha annunciato in contemporanea il rinnovo di Luis Enrique fino...

108 foto

Chi vince la Champions? Le favorite secondo Opta

Supercomputer

Chi vincerà la Champions League 2026/27? Come ogni anno, il Supercomputer Opta ha elaborato...

37 foto

Video in evidenza

    Champions League: Ultime Notizie

    Guendouzi salta Fenerbahce-Roma, Greenwood ci sarà

    Champions League

    La Cedb, l'organo disciplinare della Uefa, ha squalificato Guendouzi per 4 gare (di cui due...

    Nuova partnership Haier-UEFA Champions League

    Champions League

    L’accordo quadriennale è stato annunciato a Berlino in occasione di IFA 2026, la fiera...

    sponsorizzato

    Liverpool, Chiesa escluso dalla lista Champions

    Champions League

    L'attaccante italiano non è stato inserito nella lista Champions League per la fase campionato...