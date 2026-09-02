Juve, Thuram si opera al ginocchio. Quali partite salta tra Serie A ed Europa League
Khephren Thuram si opererà giovedì 3 settembre a Lione. L'intervento sarà eseguito dal prof. Bertrand Sonnery Cottet per risolvere la sindrome femoro-rotulea al ginocchio destro, problema che lo tiene fermo dalla fine della scorsa stagione. Previsti almeno 4 mesi di stop: rientro stimato a inizio 2027
- Khephren Thuram si opererà giovedì 3 settembre a Lione per risolvere la sindrome femoro-rotulea al ginocchio destro, comparsa sul finale della scorsa stagione e che lo ha costretto a saltare tutte le partite della stagione in corso
- Thuram sarà operato dal prof. Bertrand Sonnery Cottet, un vero e proprio specialista che in passato ha già operato Bremer e Gatti. I tempi di recupero di Thuram non saranno inferiori ai 4 mesi, lo rivedremo in campo a inizio 2027
- 3^ giornata: Juventus-Milan (6 settembre, ore 20.45)
- 4^ giornata: Sassuolo-Juventus (13 settembre, ore 20.45)
- 1^ giornata: Juventus-NEC (17 settembre, ore 21)
- 5^ giornata: Juventus-Atalanta (20 settembre, ore 18)
- 6^ giornata: Cagliari-Juventus (10 ottobre, da definire)
- 2^ giornata: Celta Vigo-Juventus (15 ottobre, ore 21)
- 7^ giornata: Juventus-Lazio (17 ottobre, da definire)
- 3^ giornata: Juventus-Rennes (22 ottobre, ore 18.45)
- 8^ giornata: Lecce-Juventus (24 ottobre, da definire)
- 9^ giornata: Genoa-Juventus (27 ottobre, da definire)
- 10^ giornata: Juventus-Napoli (31 ottobre, da definire)
- 4^ giornata: AZ-Juventus (5 novembre, ore 21)
- 11^ giornata: Fiorentina-Juventus (7 novembre, da definire)
- 12^ giornata: Juventus-Venezia (21 novembre, da definire)
- 5^ giornata: Juventus-Omonia (26 novembre, ore 21)
- 13^ giornata: Como-Juventus (28 novembre, da definire)
- 14^ giornata: Juventus-Udinese (5 dicembre, da definire)
- 6^ giornata: Hapoel Beer’Sheva-Juventus (10 dicembre, ore 18.45)
- 15^ giornata: Juventus-Monza (12 dicembre, da definire)
- 16^ giornata: Roma-Juventus (19 dicembre, da definire)