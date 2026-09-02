 Juventus, infortunio Thuram: quante partite salta tra Serie A ed Europa League | Sky Sport
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Juve, Thuram si opera al ginocchio. Quali partite salta tra Serie A ed Europa League

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Khephren Thuram si opererà giovedì 3 settembre a Lione. L'intervento sarà eseguito dal prof. Bertrand Sonnery Cottet per risolvere la sindrome femoro-rotulea al ginocchio destro, problema che lo tiene fermo dalla fine della scorsa stagione. Previsti almeno 4 mesi di stop: rientro stimato a inizio 2027

INFORTUNIO YILDIZ, QUALI PARTITE SALTA

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