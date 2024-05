L’allenatore italiano raggiunge la sua sesta finale di Champions League: a Wembley sarà Real Madrid contro Borussia Dortmund. La squadra tedesca non è una novità assoluta nella carriera di Ancelotti che ha già affrontato i gialloneri in diverse occasioni e in due di queste ha poi vinto la Champions...Ma il primo incontro in assoluto è con il Parma e risale addirittura al 1997. Ecco tutti i precedenti tra Carletto e i tedeschi

REAL-BAYERN CRONACA E HIGHLIGHTS