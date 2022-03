Real Madrid-Psg, le probabili formazioni degli ottavi di Champions League

Mbappè recupera. Donnarumma sarà titolare, ma non Sergio Ramos che torna da avversario al Bernabeu. Emergenza a centrocampo per Ancelotti: squalificato Casemiro, al suo posto Kroos o Camavinga. Benzema guiderà l’attacco. Tutte le ultime sulle probabili formazioni di Real Madrid-Psg, in programma mercoledì 9 marzo alle 21 Condividi

Real Madrid-Psg, atto secondo; dopo la rete decisiva di Mbappè all’andata, i blancos sono obbligati alla rimonta nella partita del Santiago Bernabeu. Un match dallo spettacolo assicurato, che nel suo percorso di avvicinamento ha rischiato di perdere proprio l’attaccante francese, in dubbio per una botta presa in allenamento. Calcio d’inizio alle 21 con la sfida che sarò trasmessa su Amazon Prime Video: gli abbonati al servizio potranno seguire Real Madrid-Psg senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.

La probabile formazione del Real Madrid leggi anche Ancelotti: "Daremo al Bernabeu ciò che vuole" Assenze pesanti per il Real Madrid: Carlo Ancelotti dovrà fare a meno di Casemiro e Mendy, entrambi squalificati dopo la partita dell’andata. Il ruolo di terzino sinistro è dunque affidato a Nacho Fernandez. Dubbi anche a centrocampo: Kroos arriva da un problema muscolare ma vuole giocare. Non dovesse farcela, è pronto il giovane Camavinga autore di un'ottima prova (e di un gol) in campionato contro la Real Sociedad. Confermato il tridente offensivo con Asensio, Benzema e Vinícius.

Real Madrid (4-3-3) probabile formazione: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Modric, Kroos, Valverde; Asensio, Benzema, Vinícius. All.: Ancelotti

La probabile formazione del Psg leggi anche Il Psg senza Mbappé cade a Nizza. HIGHLIGHTS La notizia dell’infortunio di Mbappè aveva agitato gli animi in casa parigina. Ma l’attaccante è stato convocato e si è allenato con il gruppo. A meno di cambiamenti dell'ultimo minuto, al suo fianco troverà Messi e Neymar. Confermato rispetto all'andata in porta Donnarumma. Ancora fuori i lungodegenti Kurzawa e Sergio Ramos (non convocato ma vicino alla squadra al ritorno nel 'suo' Bernabeu da avversario.