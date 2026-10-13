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Roma-Real Madrid, la conferenza stampa di Gasperini e Malen in diretta

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Vigilia di Champions League per la Roma, che domani sera alle 21 ospiterà il Real Madrid all'Olimpico per la seconda giornata della League Phase. Gian Piero Gasperini e Donyell Malen stanno presentando il match in conferenza stampa

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LA CONFERENZA IN LIVE STREAMING

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Inizia la conferenza stampa

Arbitra il francese Letexier

La direzione della gara dell'Olimpico è stata affidata al francese François Letexier. Le designazioni:  

  • Arbitro: François Letexier (FRA)
  • Assistenti: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)
  • Quarto uomo: Bastien Dechepy (FRA)
  • VAR: Dennis Higler (NED)
  • AVAR: Pol van Boekel (NED)

Tra qualche minuto inizierà la conferenza stampa di presentazione di Gasperini e Malen.

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Stasera inizia la seconda giornata: la guida tv su Sky Sport

Il calendario e gli orari delle partite di oggi

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La conferenza stampa di Gasperini e Malen alle 13.30

Vigilia di Champions per la Roma, che domani alle 21 ospiterà il Real Madrid all'Olimpico. Tra pochi minuti Gasperini e Malen interverranno in conferenza stampa per presentare il match.

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