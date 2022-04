2/25 ©Ansa

SIMEONE NON TIRA MAI - Per la prima volta in undici stagioni (qualcosa come 3.700 giorni) l'Atletico Madrid sotto la guida del Cholo non ha effettuato nemmeno una conclusione in una partita, considerando tutte le competizioni. Non solo: da quando i dati sui tiri sono disponibili per la Champions (cioè dal 2003/04, spiega Opta), ci sono stati solo altri 3 casi in cui una squadra non ha tentato nemmeno un tiro in una partita.

