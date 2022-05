Slot: "Il curriculum di Mourinho fa paura"

"Solo le squadre migliori arrivano in finale, quindi è logico che dovrai affrontare un avversario forte. Ma lo stesso vale per la Roma: ha anche un avversario forte da affrontare". Manca sempre meno alla finale di Tirana (in programma mercoledì 25 maggio alle ore 21 in diretta su Sky Sport). L'allenatore del Feyenoord Arne Slot infiamma la sfida contro la Roma e lancia la sfida a José Mourinho: "Il suo curriculum ti mette soggezione, è noto per aver vinto molte finali - ha dichiarato al sito della Uefa - Dobbiamo concentrarci principalmente sulla sua squadra, sulla tattica e sui diversi modi in cui gioca. Non dovremmo prestare troppa attenzione ai suoi numeri impressionante in finale".