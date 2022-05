Roma-Feyenoord, dove vedere la finale in tv

È il giorno della finale di Conference League per i giallorossi che all'Arena Kombetare di Tirana sfideranno il Feyenoord. Calcio d'inizio ore 21.00, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW Condividi

Per la Roma è arrivato il giorno della finale di Conference League. I giallorossi andranno a caccia del primo titolo europeo nella sfida contro il Feyenoord. Un match da non sottovalutare per gli uomini di José Mourinho visto che gli olandesi hanno perso una sola partita negli ultimi due mesi e in semifinale hanno eliminato il Marsiglia. I giallorossi, già certi della qualificazione alla prossima Europa League attraverso il campionato, arrivano a questa sfida dopo il 3-0 contro il Torino. Tra le due formazioni c'è un solo precedente che risale alla stagione 2014-2015. Nei sedicesimi di finale di Europa League la Roma passò il turno vincendo 2-1 in Olanda e pareggiando 1-1 all'Olimpico.

La partita tra Roma e Feyenoord, finale della Uefa Europa Conference League 2021-2022, si giocherà mercoledì 25 maggio alle ore 21.00 all'Arena Kombetare di Tirana (Albania). La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Beppe Bergomi. A bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna.

Quella contro il Feyenoord sarà l'ottava finale europea per l'allenatore portoghese: la prima fu con il Porto, in Coppa Uefa, a cui faranno seguito quelle di Champions e di Supercoppa (le uniche sfortunate nella sua carriera). Fino alla prima nella storia di Conference League, alla guida della Roma. E poi ci sono quelle nazionali: su 22 raggiunte, 13 vinte, 8 perse e una… non disputata! Comunque vada, per Mourinho si tratta già di un record. Lo Special One è infatti l'unico allenatore della storia ad aver raggiunto almeno una volta la finale di tutte le competizioni Uefa per club: Champions, Coppa Uefa, Supercoppa Europea, Europa League e adesso anche Conference. Il bilancio finora è di 4 vittorie e 3 sconfitte, tutte in Supercoppa europea (trofeo che non è mai riuscito a conquistare, provandoci con tre club diversi). Più altre 22 finali raggiunte nelle competizioni nazionali con tutti i suoi club, con la particolarità di una finale a cui teneva moltissimo "rimasta in sospeso". In tutto, con quella di Tirana contro il Feyenoord, sono 30 le finali raggiunte da Mou.



Ecco di seguito tutte le finali di Mourinho, partendo da quelle nelle competizioni europee



2003 – FINALE COPPA UEFA: PORTO-CELTIC 3-2 Si tratta del primo trofeo continentale per José Mourinho e arriva con il suo Porto a Siviglia contro gli scozzesi del Celtic