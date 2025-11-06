In attesa di conoscere il nome del successore di Pioli la Fiorentina fa visita al Mainz per la 3^ giornata di Conference League. In panchina l'allenatore ad interim Galloppa, che dovrebbe affidarsi al duo Fazzini-Piccoli in attacco. Fischio d'inizio alle 18.45 LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
La probabile formazione della Fiorentina
FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marì, Ranieri; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Parisi; Fazzini, Piccoli. All. Galloppa
- Tanto turnover per la Viola in questo giovedì di Conference League: a destra c'è Fortini al posto di Dodò
- Davanti spazio a Fazzini e Piccoli, con Kean che dovrebbe partire in panchina
La probabile formazione del Mainz
MAINZ (3-4-2-1): Zentner; Maloney, Hance-Olsen, Kohr; Mwene, Sano, Amri, Widmer; Hollebarch, Nebel, Lee. All. Siewert