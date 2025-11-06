Offerte Sky
Mainz-Fiorentina, le probabili formazioni del match di Conference League

Conference League

In attesa di conoscere il nome del successore di Pioli la Fiorentina fa visita al Mainz per la 3^ giornata di Conference League. In panchina l'allenatore ad interim Galloppa, che dovrebbe affidarsi al duo Fazzini-Piccoli in attacco. Fischio d'inizio alle 18.45 LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

LE PAROLE DI GALLOPPA - LE ULTIME SULL'ALLENATORE

Probabili formazioni
Fiorentina
Fiorentina
Tomasso Martinelli
Tomasso Martinelli
Portiere
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Difensore centrale di destra
Fiorentina
Pablo Marí
Pablo Marí
Difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
Difensore centrale di sinistra
Fiorentina
Niccolò Fortini
Niccolò Fortini
Esterno destro
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Mezzala destra
Fiorentina
Hans Nicolussi Caviglia
Hans Nicolussi Caviglia
Centrocampista centrale
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
Mezzala sinistra
Fiorentina
Fabiano Parisi
Fabiano Parisi
Esterno sinistro
Fiorentina
Jacopo Fazzini
Jacopo Fazzini
Attaccante
Fiorentina
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli
Attaccante

La probabile formazione della Fiorentina

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marì, Ranieri; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Parisi; Fazzini, Piccoli. All. Galloppa

  • Tanto turnover per la Viola in questo giovedì di Conference League: a destra c'è Fortini al posto di Dodò
  • Davanti spazio a Fazzini e Piccoli, con Kean che dovrebbe partire in panchina

La probabile formazione del Mainz

MAINZ (3-4-2-1): Zentner; Maloney, Hance-Olsen, Kohr; Mwene, Sano, Amri, Widmer; Hollebarch, Nebel, Lee. All. Siewert

