Arrivano buone notizie dall'infermeria della Roma: Lorenzo Pellegrini è guarito dall'infortunio e torna così a disposizione di Mourinho. Il capitano giallorosso convocato per la sfida di Coppa Italia contro l'Inter, in programma martedì sera alle 21 e valevole per i quarti di finale. Vina e Veretout verso una maglia da titolare: le ultime da Trigoria

Dopo il finale amaro di Roma-Genoa di sabato scorso, la Roma di Mourinho ha messo adesso la testa sul quarto di finale di Coppa Italia contro l'Inter (il match è in programma martedì sera alle 21 a San Siro). Per la squadra di Mourinho c'è un motivo in più per ritrovare sorrisi e serenità: Lorenzo Pellegrini è tornato in gruppo e sarà convocato. Smaltito il risentimento muscolare al quadricipite della coscia destra che lo ha tenuto fermo dallo scorso 16 gennaio: ora Pellegrini è pronto per tornare a dare il suo importante contributo per la Roma e essere di nuovo decisivo.