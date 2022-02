Probabili formazioni Inter-Roma

Cancellare l’amarezza per la sconfitta nel derby in campionato e ottenere il pass per le semifinali di Coppa Italia, obiettivo chiaro quello dell’Inter di Simone Inzaghi che questa sera alla 21 sfida la Roma del grande e amatissimo ex José Mourinho. Quarti di finale di Coppa Italia tutti da vivere quelli che si giocano a San Siro tra i nerazzurri e i giallorossi: la vincente affronterà una tra Milan e Lazio.