Si chiude in parità per 1-1 la sfida del Sinigaglia. L'Empoli sfiora il gol colpendo due pali tra un tempo e l'altro con Grassi e Kouamé, ma è il Como ad andare in vantaggio grazie alla prima rete in A di Douvikas. La squadra di D'Aversa arriva al pareggio con un colpo di testa di Kouamé che poi si mangia la rete della vittoria, mentre Fazzini si fa espellere nel recupero

