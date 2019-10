Per la stagione della Lazio è già un bivio importante. La partita contro il Rennes, valida per la seconda giornata del girone E di Europa League, è fondamentale per non compromettere la corsa alla qualificazione ai sedicesimi di finale. I biancocelesti vengono dalla sconfitta in rimonta subita in Romania contro il Cluj, ma sembrano aver superato il loro momento critico grazie alle ultime due vittorie nel loro stadio contro Parma e Genoa. Il Rennes non è però avversario da sottovalutare. I francesi lo scorso anno sono stati protagonisti di una buonissima Europa League, dove sono stati eliminati dai futuri finalisti dell'Arsenal agli ottavi di finale dopo aver vinto la gara d'andata in casa per 3-1.

Dove vedere la partita in TV

Lazio-Rennes si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 21. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, canale 201, e su Sky Sport 252 e sarà seguito da un ampio post partita condotto da Anna Billò e con i suoi ospiti Riccardo Trevisani, Daniele Adani e Bernardo Corradi. Gli abbonati Sky potranno anche seguire il match in streaming con Sky Go.