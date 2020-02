6/10 ©Getty

LA STELLA. Doverosa premessa: la forza di questo Getafe è il gruppo, squadra costituita da diversi interpreti sorprendenti ma scartati dalle big. Non è un’esclusione ma un prestito temporaneo dal Barcellona quello di Marc Cucurella, 21enne cresciuto nella Masia ed esterno mancino di buona qualità. È un giocatore centrale per Bordalás, lui come Djené per leadership e la coppia Maksimovic-Arambarri in mezzo al campo. Detto dell’assenza di un vero cannoniere, attenzione ai colpi di Kenedy (in prestito dal Chelsea) e alla new entry Deyverson, 28enne non nuovo in Spagna dove è tornato dal Palmeiras