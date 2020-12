Milan-Celtic, dove vedere la partita in tv

Il Milan che continua a correre in testa alla classifica della Serie A è pronto a scendere in campo anche in Europa League per provare a chiudere il discorso qualificazione. Partita importante per i rossoneri, che contro il Celtic nella quinta giornata del girone H proveranno ad ipotecare l'accesso ai sedicesimi di finale della competizione. Attualmente al secondo posto nel raggruppamento (7 punti) alle spalle del Lille (8), la squadra di Stefano Pioli - nuovamente in panchina dopo essere risultato negativo al Covid - è reduce da due gare senza vittoria e punta a ritrovare il successo contro gli scozzesi, ormai fuori dai giochi. Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, ancora alle prese con il problema al bicipite femorale della coscia sinistra: potrebbe rientrare nell'ultima giornata qualora il discorso qualificazione fosse ancora aperto.