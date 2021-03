Milan-United, dove vedere la partita in tv

Provare a valorizzare al meglio il vantaggio accumulato dopo il pareggio per 1-1 (di Kjaer la rete dei rossoneri nel recupero) ottenuto all’andata nel match di Old Trafford per ottenere il pass ai quarti di finale di Europa League. È questo l’obiettivo del Milan di Stefano Pioli che a San Siro affronta il Manchester United nel ritorno degli ottavi di finale della competizione: una gara tutta da vivere, che promette emozioni e spettacolo. I rossoneri arrivano al match dopo il ko in campionato contro il Napoli, lo United invece ha battuto il West Ham nell’ultimo turno di Premier League.

Dove vedere Milan-Manchester United in tv

La gara tra Milan e Manchester United, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League (1-1 il risultato del match d’andata in Inghilterra), si giocherà giovedì 18 marzo alle ore 21 a San Siro. La partita è visibile su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite. Disponibile su Sky Go, anche in HD. Telecronaca del match Massimo Marianella; commento Marchegiani; a bordocampo Peppe Di Stefano e Alessandro Alciato. Telecronaca Diretta Gol – Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet) – affidata a Compagnoni.