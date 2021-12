1/10 ©Getty

L'AVVERSARIA



Probabilmente la stagione più difficile per il Barcellona nel XXI secolo, orfano dalla scorsa estate di Leo Messi e mai fuori ai gironi di Champions League negli ultimi vent’anni. Non va meglio nella Liga, dove il Barcellona occupa l'8° posto con 24 punti a -18 dal Real Madrid capolista (ma con una partita in meno). Già sconfitte 7 volte in stagione e vulnerabile in difesa, la nuova squadra targata Xavi può rientrare in zona Champions grazie al ritardo di 5 punti dalla Real Sociedad