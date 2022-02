Si giocano le gare di ritorno degli spareggi per accedere agli ottavi di Europa League. Lipsia in vantaggio sul campo della Real Sociedad: all'andata è finita 2-2. La Dinamo Zagabria conduce contro il Siviglia. Doppietta di Malinovskyi in 3': Atalanta avanti 3-0 sul campo dell'Olympiacos; Lazio sotto contro il Porto