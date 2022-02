La squadra di Spalletti lascia l'Europa al termine di una gara complicata da un avvio al tempo stesso prepotente del Barcellona e disastroso del Napoli. Gli spagnoli vanno in gol due volte in 13' sfruttando due disattenzioni dei padroni di casa: segnano Jordi Alba e De Jong. Osimhen si procura un rigore che Insigne trasforma per le speranze di rimonta. Piqué a fine primo tempo e Aubameyang nella ripresa allungano di nuovo. Politano, nel finale, inchioda il punteggio sul 4-2