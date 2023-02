Europa e Conference League, ecco le avversarie

In attesa delle gare di ritorno di Champions League, Europa League e Conference vedranno nascere il tabellone degli ottavi di finale. Grande attesa per le quattro italiane ancora in corsa. Juve e Roma devono evitare l'Arsenal in Europa League, mentre in Conference, Fiorentina e Lazio cercheranno di non affrontare il Villarreal. Ecco la guida completa dei sorteggi che si terranno a Nyon a partire dalle 12 in diretta su Sky Sport 24 e su NOW TV