Dove vedere Real Sociedad-Roma

Appuntamento questa sera con Real Sociedad-Roma, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La partita in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

I numeri di Real Sociedad e Roma

La Real Sociedad ha perso 2-0 contro la Roma nella gara d’andata vincendo così solo una delle sette gare contro squadre italiane in competizioni europee (2 pareggi, 4 sconfitte). La Roma ha passato il turno nelle ultime due occasioni in cui ha vinto la gara d’andata nella fase a eliminazione diretta dell’Europa League, una di queste proprio contro una squadra spagnola (passaggio del turno con il punteggio complessivo di 4-1 contro il Villarreal nel 2016/17). La Real Sociedad ha perso le ultime due partite di Europa League, contro il Manchester United nella fase a gironi e la Roma nel match d'andata; gli spagnoli non arrivano a tre sconfitte consecutive in competizioni europee dal 2013, nella fase a gironi di Champions League. La Roma, dopo il successo nel match d'andata, potrebbe vincere sia andata che ritorno in una sfida a eliminazione diretta in competizioni europee contro avversarie spagnole per la prima volta dal 2008, quando eliminò il Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League. La curiosità: José Mourinho ha perso solo due dei 16 incontri nella fase a eliminazione diretta dell’Europa League (11 vittorie, 3 pareggi). Tuttavia le due sconfitte sono arrivate proprio nelle ultime due trasferte affrontate in questa fase: Dinamo Zagabria-Tottenham 3-0 nel marzo 2021 e Salisburgo-Roma 1-0 nel febbraio scorso.