Le parole dell'allenatore giallorosso alla vigilia dell'andata dei quarti di Europa League in Olanda: "Loro sono la squadra più forte nel loro campionato, noi non siamo i più forti ma possiamo vincere l'Europa League. E non penso alla finale di Conference League della scorsa stagione, sarà tutto diverso. Pellegrini continua ad essere importante. Abraham e Belotti? Sono due ragazzi felici, ma magari domani non giocano di nuovo". Poi a Sky: "Milan-Napoli? Vedrò Real-Chelsea"

L'avversario è di quelli che rievoca bei ricordi. Dopo la vittoria nella finale di Conference League della passata stagione, la Roma ritrova il Feyenoord . I giallorossi affrontano gli olandesi nei quarti di finale di Europa League , una competizione che può regalare ancora emozioni. Alla vigilia del match di andata in Olanda, José Mourinho ha presentato la sfida in conferenza stampa: " Nel loro campionato, loro sono sicuramente la squadra più forte . Quando sei più forte - ha spiegato lo Special One - vuol dire che segni più delle altre e loro lo fanno. Noi non siamo i più forti in Italia e non siamo i più forti in Europa League: la possiamo vincere, ma teoricamente non siamo la squadra più forte . Giochiamo con quello che abbiamo e quello che abbiamo è l'equilibrio. Ma è difficile dire quello che succederà per quanto riguarda la partita di domani".

La finale di Conference League della passata stagione, in ogni caso, non darà alcuna indicazione a Mourinho: " Io non sono capace di pensare al Feyenoord di Tirana . A voi sembra una cosa permanente - ha proseguito il portoghese -, ma per me il Feyenoord di Tirana è una cosa molto semplice : ogni giorno, quando arrivo a Trigoria, la Conference League è li e mi fa pensare che abbiamo giocato contro di loro , ma per il resto è finita. Loro mi preoccupano, ma la Roma è una squadra umile con un allenatore umile che analizza gli avversari al dettaglio , cerca di sapere tutto il possibile e ridurre l’imprevedibilità. Abbiamo analizzato tanto il Feyenoord: è un'ottima squadra, non è una squadra alla quale si possono trovare dei difetti o dei punti deboli . Il campionato olandese è un campionato specifico e loro fanno tanti gol anche grazie alla qualità dei giocatori. Sanno anche giocare in maniera diretta, hanno gente veloce, aggressiva, il portiere ha un bel calcio, è davvero un'ottima squadra. Abbiamo già eliminato due squadre di qualità come Salisburgo e Real Sociedad, ma questa è una squadra forte che tra qualche settimana vincerà il campionato e che avrà fiducia e motivazioni extra ".

Nessuna indicazione per quanto riguarda la formazione: " Io penso partita per partita - ha chiarito Mourinho -, gioco con la squadra che penso che può fare meglio, ma chi sta in panchina può giocare ugualmente. Il lavoro è uguale per tutti e tutti sono pronti per giocare . I cambi automatici non rientrano nel nostro modo di gestire le cose, ma analizziamo tutto durante le partite anche in base alle sensazioni dei giocatori. L'ultima volta con il Torino , ad esempio, mi è bastato il modo in cui Dybala mi ha guardato per capire che era il momento di cambiare : abbiamo questo modo di gestire le cose come squadra. Se Pellegrini è in difficoltà? Era capitano ed è capitano e continua ad essere un giocatore importante . Nell'ultima partita ha iniziato in panchina perché, in funzione del lavoro che ha fatto e non ha fatto, era più importante per noi giocare con El Shaarawy e Solbakken insieme, ma per me non è cambiato niente. Se l'anno scorso ha fatto più gol ed è stato più decisivo lo vedremo a fine stagione , magari il meglio per Lorenzo sta arrivando. Se domani gioca? Non lo dico". Dubbi anche per quanto riguarda l'attacco, con Abraham e Belotti ultimamente a secco di gol: "Ma tutti e due stanno benissimo - ha concluso Mou -, sono entrambi diventati papà, Tammy per la prima volta e Belotti per la seconda, quindi sono due ragazzi veramente felici e io sono felice di averli . Mi chiedete come stanno perché non hanno giocato? Magari domani non giocano di nuovo, loro continuano ad essere felici e io continuo ad essere felice di avere entrambi ". Poi anche un commento sull'imminente rinnovo del contratto di Smalling : "È ufficiale? Se è così, sarà ottimo per la Roma e ottimo per Smalling . Ottimo per Smalling perché è felice e ha trovato un livello che gli mancava negli ultimi tempi. Ottimo per la Roma perché è un giocatore molto forte. Secondo me è il matrimonio perfetto ".

Mourinho a Sky: "Bello giocare in un ambiente così caldo"

Oltre che in conferenza, l'allenatore della Roma ha presentato la gara anche a Sky Sport, partendo dall'ambiente in cui saranno chiamati a giocare i giallorossi: "A me piace giocare in questo ambiente. Quello che succede per strada o fuori e che fa sì che la gente non possa venire allo stadio è triste, ma un'atmosfera così, in campo, mi piace. Così come a Roma con tutto lo stadio con noi, mi piace giocare fuori casa in un ambiente ostile. Anche per i giocatori c'è la possibilità di dimostrare maturità giocando senza problemi. È una competizione Uefa, quindi ci saranno arbitri pronti per una partita di questo livello. Pensiamo a giocare, domani sarà il primo tempo e la prossima settimana ci sarà il secondo"

"Noi umili e pronti per una partita difficile"

Lo Special One ha poi ribadito alcuni concetti già espressi in conferenza: "Il Feyenoord dell'anno scorso non mi dice niente, questa è una squadra che in Europa ha fatto bene e che in campionato è praticamente campione. Giocano bene e sono aggressivi, sarà una partita difficile. Ma noi siamo una squadra di gente umile e il primo ad essere umile è l'allenatore, che analizza gli avversari con rispetto e professionalità. La formazione? Nell'ultima partita abbiamo giocato senza Abraham e Belotti, magari domani giocheremo con entrambi..."

"Milan-Napoli? Non la vedrò"

Chiusura sul campionato e sul derby italiano di Champions tra Milan e Napoli: "Se le squadre come Inter e Milan fanno fatica a mantenere il doppio impegno, figuriamoci noi. Il campionato è difficile, le squadre della seconda metà della classifica hanno molta qualità. Milan-Napoli? Non la vedrò, vedrò Real Madrid-Chelsea", ha concluso Mourinho.