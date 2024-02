Terminati gli spareggi di Europa League, si aggiungono le otto qualificate che andranno a sfidare agli ottavi di finale le vincitrici dei gironi. Ecco tutte le squadre che hanno passato il turno. I sorteggi saranno in diretta venerdì alle 12 su Sky Sport 24 e in streaming su NOW. Saranno visibili in streaming anche su skysport.it e la pagina YouTube di Sky Sport

