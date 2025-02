Serve una notte alla Dybala alla Roma per battere il Porto ed accedere agli ottavi di finale di Europa League. L'argentino è il migliore in campo per la squadra di Ranieri. Ottime prove anche per Angelino e Shomurodov chiamato all'ultimo a sostituire l'infortunato Dovbyk. Errore di Svilar sul primo gol portoghese. Ranieri ancora una volta non sbaglia nulla dalla panchina. Le pagelle a cura di Riccardo Gentile

