La Roma vola agli ottavi di Europa League. Dopo l'1-1 dell'andata, arriva la vittoria per 3-2 dell'Olimpico nel segno di Dybala. Il talentino Samu Omorodion sblocca in rovesciata, poi si scatena l'argentino con una doppietta in quattro minuti. Nella ripresa rosso a Eustaquio, il 3-1 di Pisilli e, a tempo praticamente scaduto, l'ininfluente autorete di Rensch. Agli ottavi (sorteggio venerdì alle 13 sui canali Sky) per i giallorossi ci sarà l'Athletic Bilbao o… l'euroderby con la Lazio!

