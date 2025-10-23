Gasp: "Problemi davanti, ko che ci fa riflettere"

L'allenatore della Roma analizza il ko contro il Viktoria puntando la sua attenzione su un attacco che non riesce a incidere: "C'erano le condizioni per fare gol e se non lo abbiamo fatto, se non su rigore, dobbiamo essere preoccupati. E' un problema che dobbiamo risolvere con questi giocatori". Ed ancora: "Questa gara ci deve fare riflettere anche se io ho visto buone prestazioni da parte di diversi giocatori" HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

Gian Piero Gasperini è certamente deluso per la sconfitta contro il Viktoria Plzen ma non crede che la sua squadra abbia sottovalutato l'avversario come dichiarato al termine del match da Paulo Dybala: "Non penso che siamo stati mosci, poco cattivi o che abbiamo sottovalutato l'avversario perché la squadra ha lottato fino all'ultimo minuto e ha provato a fare gol, nel secondo tempo abbiamo tenuto - spiega - Forse siamo stati una squadra moscia nelle conclusioni, quello sì. Bisogna farsi un esame di coscienza e pensare al perché c'è gente che non segna da tanto, è evidente che ci sono dei problemi, abbiamo segnato su rigore, pur attaccando a lungo, è una sconfitta che ci deve fare riflettere".

"La difesa è sempre il reparto che ci tiene in vita" Anche la difesa, solitamente solida, nella primissima parte di gara ha mostrato qualche crepa: "All'inizio abbiamo perso un paio di palloni ma è il reparto che ci tiene sempre in vita, per come si era messa la gara siamo stati bravi a impedire ripartenze, e la prestazione alla fine del reparto difensivo è stata positiva". Sembra che gli attaccanti a disposizione perdano fiducia durante la gara: "La fiducia viene data dalle prestazioni e dai risultati, dalle situazioni che crei, specie nel primo tempo c'erano tanti spazi per incidere e se non lo abbiamo fatto ci dobbiamo riflettere molto, ci sono state possibilità, non abbiamo giocato contro una squadra chiusa, c'erano le condizioni per giocare meglio in attacco, con più pericolosità, più dentro l'area per calciare da più vicino, è quello che dobbiamo fare, abbiamo creato ma sempre troppo poco".