Sono cinque gli ex del campionato italiano in rosa, quasi tutti offensivi, tra cui l'ex Roma Lamela. Difesa e diga a centrocampo robusta con giocatori alti e forti fisicamente. Dalla trequarti in sù ci sono tanti giocatori rapidi e con grande tecnica. Jesus Navas e Rakitic i simboli. Bono e En-Nesyri (il più prezioso in rosa) hanno fatto un super Mondiale col Marocco

LO SPECIALE SULLA FINALE DI EUROPA LEAGUE