Il freddo delle notti svedesi è difficile da sopportare anche per chi è abituato. Poco prima del match tra Svezia e Spagna, valido per le qualificazioni a Euro 2020, i giocatori sono entrati in campo accompagnati dai soliti bambini-mascotte. Thiago Alcantara si è accorto di come il suo stesse soffrendo molto il freddo. Si è così tolto il giacchetto della tuta e lo ha messo sulle spalle del bambino. Un gesto molto bello nella sua semplicità, spontaneo per il giocatore padre del piccolo Gabriel. Il senso paterno si è fatto sentire. Thiago Alcantara ha poi festeggiato anche la qualificazione della sua nazionale grazie al pareggio per 1-1 raggiunto nei minuti di recupero da Rodrigo, cugino dello stesso Thiago.