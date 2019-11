La Juve da una parte, il Portogallo dall'altra. Non una dicotomia, ma di certo, almeno in questo periodo, due universi decisamente lontani tra loro per Ronaldo. Che, grazie a una sosta arrivata come manna divina, proprio nel caldo abbraccio della sua Nazionale sta cercando di ricaricarsi e trovare conforto dopo le turbolente ore trascorse nell'immediato post partita della gara contro il Milan. La sostituzione di Sarri, quelle espressioni in portoghese che tutto il mondo pallonaro ha provato a decifrare e poi quella semi fuga dallo Stadium prima del termine della partita che più di tutto il resto ha fatto discutere tifosi e dirigenti bianconeri. Insomma, non proprio il momento migliore della sua avventura torinese, considerati anche i numeri che condannano CR7 alla peggior partenza stagionale dei suoi ultimi dieci anni. Colpa anche di un problema fisico raccontato proprio dall'allenatore della Juventus nella conferenza stampa di domenica sera, un fastidio al ginocchio che già da almeno un paio di settimane sta dando noia al portoghese. Ma che ora, forse anche grazie all'aria di casa, sembra essere scomparso. Come conferma il Ct del Portogallo Fernando Santos, quasi sbottando durante la conferenza stampa prima della sfida alla Lituania: “Tutti vogliono parlare di lui perché è il miglior giocatore del mondo. Cristiano è qui, è convocato, sta bene e giocherà. Non so ciò che si dice in Italia, le indiscrezioni qui non arrivano in maniera forte né per me, né per la squadra, né per Ronaldo. E' motivato come sempre, è un professionista fantastico: non so come si possa mettere ancora in discussione Ronaldo".