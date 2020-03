Lo slittamento dell'Europeo di calcio è praticamente inevitabile per permettere alle federazioni di portare a termine i campionati e le coppe europee dopo lo stop forzato per l'emergenza coronavirus. Euro 2020 verso il rinvio, ma a quando? Se ne sta discutendo nelle varie video conferenze organizzate oggi dall'Uefa. L'ipotesi più accreditata è quella di spostarlo alla prossima estate, nel 2021. La decisione sarà ufficializzata da Nyon dopo l'ultima riunione, quella del comitato esecutivo Uefa

C’è un solo scenario sul tavolo per Euro 2020, lo slittamento della competizione. La Uefa sta decidendo in queste ore. Se ne sta parlando dalle 10 in due riunioni distinte: la prima con l’Eca, l’associazione dei club europei, e con le Leghe; la seconda con i rappresentanti delle Federazioni. Dunque, si va verso il rinvio del Campionato Europeo, ma quando si giocherà? L’ipotesi più accredita, al momento, è quella di giocare il torneo il prossimo giugno. Da Euro 2020 a Euro 2021. La decisione ufficiale è attesa nel pomeriggio, quando si riunirà il comitato esecutivo di Nyon. La scelta di rinviare l'Europeo consentirebbe di portare a termine campionati e coppe europee, in stand-by per via dell’emergenza coronavirus.