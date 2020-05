27/27 ©Getty

Detto dei bomber agli Europei per ogni Nazionale, quale è il podio assoluto con i migliori marcatori nella fase finale del torneo? Vetta per due tra leggende:



1) MICHEL PLATINI (Francia): 9 gol in 5 partite (1984)



1) CRISTIANO RONALDO (Portogallo): 9 gol in 21 partite (2004, 2008, 2012 e 2016)



3) ALAN SHEARER (Inghilterra): 7 gol in 9 partite (1996 e 2000)