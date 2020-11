Macedonia a Euro 2020, la storia parla italiano

Vittoria storica e "italiana" per la Macedonia, che passa in Georgia grazie al gol di Pandev e giocherà gli Europei per la prima volta. "Il sogno si è avverato" spiega l'attaccante del Genoa. Sulla qualificazione ci sono anche le firme di Elmas del Napoli e Nestorovski dell'Udinese EUROPEI, ECCO L'UNGHERIA "ITALIANA": LA ALLENA MARCO ROSSI

Non poteva che toccare a Goran Pandev il compito di siglare la storica impresa della Macedonia. L'attaccante del Genoa lo aveva promesso a metà 2020, una volta ufficializzato lo slittamento degli Europei: "Gioco ancora un anno e porto la mia nazione agli Europei". Detto, fatto. Pandev, leader di presenze -115 - e gol - 37 - con la nazionale di Skopje, ha firmato il gol vittoria sul campo di Tbilisi contro la Georgia, un centro che ha portato per la prima volta la sua Macedonia a una fase finale di un torneo per nazioni. Una giornata epocale, che ha portato i tifosi macedoni per le strade e le piazze della Capitale.

Tifosi in festa a Skopje dopo la qualificazione della Macedonia a Euro 2020 - ©Getty

Dal Triplete agli Europei: 10 anni di Pandev leggi anche Macedonia e Ungheria in festa, sono agli Europei "Felicissimo ed emozionato - si è detto Pandev a fine partita - è una vittoria per il nostro popolo. Il sogno si è avverato". Per permettere alla Macedonia di accedere ai prossimi Europei, oltre alla vittoria sulla Georgia, c'è voluto anche il nuovo regolamento della Nations League, che riserva un posto all'Europa della Serie D della competizione. Quel posto lo ha preso la Macedonia di Pandev, al Genoa dal 2015 e in Italia dal 2001, quando l'Inter lo acquistò dal Belasica. Dopo il Triplete con i nerazzurri nel 2010, ora l'attaccante - settimo giocatore di movimento più anziano del campionato dietro Ibrahimovic, Bruno Alves, Palacio, Maggio, Quagliarella e Ribery - può festeggiare un traguardo storico per la sua nazionale (dove ci sono anche Ristovski, passato da Bari, Latina e Parma, e Trajkovski, ex Palermo oggi al Maiorca) che sarà inserita nel girone con Austria, Ucraina e Olanda.