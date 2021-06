2/12 ©Getty

ALPHONSE AREOLA - Uno strano caso quello del portiere francese di origini filippine. Non sarà agli Europei e per essere convocato non è gli bastato né l’eccellente curriculum - ex Real e PSG - né quello di figurare tra i campioni del mondo 2018. Soprattutto, però, ad Areola non è stato sufficiente essere tra i pochi a salvarsi nell'anno complicato del Fulham. I tre scelti portieri dal Ct Deschamps sono: Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Milan), Steve Mandanda (Marseille).