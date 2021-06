Come annunciato nella giornata di giovedì, la Nazionale spagnola si è vaccinata in mattinata contro il Covid-19. I membri dell’Unità di sicurezza dell’Ospedale Centrale della Difesa 'Gomez Ulla' di Madrid si sono recati alla Ciudad de Futbol a Las Rozas, sede del ritiro della squadra, per somministrare le dosi previste. I giocatori allenati da Luis Enrique, quindi, hanno ricevuto o completato il loro programma di vaccinazione come ha reso noto la Federcalcio spagnola pubblicando le foto dei calciatori durante le iniezioni. Presenti una dozzina di operatori sanitari, supportati da alcuni membri dell’esercito, dopo l’accordo raggiunto tra la RFEF e il Governo spagnolo ringraziato dalla Federcalcio per aver accettato la richiesta di consentire ai giocatori di scendere in campo in piena sicurezza. Alcuni hanno ricevuto il vaccino monodose Janssen, mentre quelli che avevano già ricevuto una prima dose hanno completato la vaccinazione con una seconda iniezione di Pfizer, secondo la stampa spagnola. Europei al via oggi e squadra pronta al debutto, fissato lunedì 14 giugno contro la Svezia a Siviglia.