Parla il Ct della Spagna dopo il caos degli ultimi giorni, legato alle positività al Covid del centrocampista del Barcellona e di Diego Llorente (risultato negativo nell'ultimo test): "Abbiamo rispettato tutti i protocolli, eravamo in una bolla. Vaccini? Se ne occupa il presidente". Nessun dubbio su Busquets: "C'è tempo per recuperare". Come riporta Ansa, la Spagna si vaccinerà venerdì dopo la conferma del Ministero della Cultura e dello Sport

Mancava solo il commento di Luis Enrique, Ct della Spagna al centro delle polemiche dopo le positività al Covid-19 di Sergio Busquets e Diego Llorente. La notizia, relativa al centrocampista del Barcellona, era arrivata nella giornata di domenica e aveva alimentato il caos tra la Federazione e il Governo, reo di aver negato una via preferenziale per il vaccino ai giocatori attesi da Euro 2020. Ore bollenti per la Roja, schierata con l’U-21 nell’amichevole contro la Lituania di martedì (mentre la squadra si trovava in isolamento) prima delle ulteriori convocazioni del Ct: 6 nuovi giocatori e altre 11 "riserve" dalla Rojita, per un totale di 17 nazionali 'ombra' che si allenano in una bolla differente rispetto agli altri. Decisione quest’ultima arrivata dopo la seconda positività, quella del difensore Diego Llorente, sebbene nelle ultime ore sia risultato negativo al test (come tutto il resto del gruppo). La possibilità che si tratti di un falso positivo sarà verificata nei prossimi esami che, eventualmente, lo renderebbe schierabile all’esordio contro la Svezia (14 giugno).

Il piano B di Luis Enrique approfondimento Spagna, Busquets positivo al Covid "Oggi è l’ultimo giorno di ritiro, voglio spiegare la nostra situazione - ha analizzato Luis Enrique -. Abbiamo rispettato tutti i protocolli, ma la concentrazione è cambiata da domenica con il primo positivo che ci ha colti di sorpresa. Eravamo in una bolla, ora ci alleniamo individualmente con la complessità che questo comporta. L'atteggiamento di tutti i giocatori è da lodare". Sulle ulteriori convocazioni: "Quando entra il virus è qualcosa di complicato da gestire: nonostante il secondo caso che potrebbe essere un falso positivo, ci siamo adeguati con un piano B. Abbiamo altri giocatori che sono stati inseriti, i primi 6 (Kepa, Albiol, Carlos Soler, Fornals, Brais e Rodrigo Moreno, ndr) oltre a quelli dell’U-21 che desidero ringraziare per il loro atteggiamento". E sul gruppo: "L'importante è che nessuno diventi più positivo. Dobbiamo rafforzare il nuovo protocollo e dobbiamo cercare di portare i giocatori nelle migliori condizioni. Abbiamo bisogno di tutti nel loro migliore stato fisico e mentale. Poche volte ho avuto un gruppo di lavoro del genere e una comunione così grande tra staff e giocatori. Ricordo solo qualcosa di simile al Barça B. Sono sempre stato ottimista, ma ora lo sono di più".

"Busquets sarà sicuramente in lista". E su Ramos… approfondimento Spagna, dopo Busquets positivo Diego Llorente Nessun dubbio per Busquets, il primo positivo nella spedizione della Roja: "Lo aspetterò, lo aspetteremo tutti. C’è tempo per recuperare, sarà sicuramente in lista. Come sta? Bene, è asintomatico e può allenarsi. Ha un piano di lavoro ed è in contatto con lo staff". Discorso diverso per Sergio Ramos: “È ancora nelle stesse circostanze per le quali non è entrato in lista. Quando ho chiamato i 6 giocatori, ho detto loro che se c'erano stati dei dubbi o non avevano avuto la possibilità di riposarsi, sarebbero stati esclusi. È stato facile e tutti hanno detto di sì. Non ho chiamato nessun altro".

"Vaccini? Decide il presidente" approfondimento Luis Enrique chiama 6 "riserve": c'è anche Albiol Luis Enrique si è soffermato ovviamente sul tema dei vaccini, particolarmente dibattuto nelle ultime ore: "Il presidente e il direttore sportivo ci hanno informato che potevamo essere vaccinati. Non è stato possibile, ma l'abbiamo accettato di buon grado. Non è ancora certo che saremo vaccinati, ogni caso verrà trattato individualmente. È un argomento che decide il presidente, lo sta trattando da diversi mesi. Qualora fosse approvato, vorrei che i giocatori venissero vaccinati il prima possibile. Mi darebbe fastidio farne a meno se avessero dei sintomi. In ogni caso abbiamo massima fiducia nei servizi medici, non cerchiamo colpevoli ma solo soluzioni. A livello personale non è piacevole aspettare i risultati, quando impiegano molto tempo ad arrivare. Facciamo i tamponi molecolari affinché i risultati arrivino prima dell'allenamento. Non è una situazione piacevole".